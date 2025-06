Dupla furta R$ 1.300 em itens de loja e vende por R$ 44 em Bauru

Uma dupla furtou pelo menos R$ 1.900,00 de itens de uma loja situada à Vila Aviação, em Bauru, às 23h30 desta terça-feira (24). Oito peças de roupa entre camisetas e blusa, avaliadas em R$ 1.300,00, foram vendidas por um dos autores a um morador do Jardim Nicéia por R$ 44,00, consta do boletim de ocorrência (BO).

As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que os infratores entraram no local, onde teriam escalado o muro e quebrado a porta de vidro com um martelo, destaca o BO. A proprietária da loja comunicou os policiais militares do ocorrido na madrugada de quarta-feira (25).

A polícia, em busca pelos bairros adjacentes, localizou um dos autores próximo a uma praça no Jardim Nicéia trajado com blusa e mochila pertencentes à vítima, informa o registro. Ao ser abordado, ele assumiu a autoria do furto e alegou que o fez na companhia de outro indivíduo.