Dois jovens são presos por tráfico em bairros de Bauru

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas em bairros distintos de Bauru entre terça-feira (8) e a madrugada desta quarta-feira (9). As ocorrências resultaram na apreensão de cocaína, maconha, crack e dinheiro em espécie.

Na noite de terça, por volta das 20h30, policiais militares patrulhavam no Jardim Ouro Verde, quando suspeitaram de um jovem com uma sacola. Ao perceber a viatura, ele tentou fugir, mas foi cercado e detido. Com o suspeito de 21 anos de idade, foram encontradas porções de maconha (quase 90 gramas), crack (27,7 gramas), cocaína (18,8 gramas) e R$ 80,00 em espécie.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a droga estava fracionada e embalada de forma compatível com a venda.