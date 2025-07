Samu salva idosa de 82 anos que engasgou no Centro de Bauru

Com a manobra, o alimento foi expelido. A pedido da família, a idosa foi encaminhada a um hospital particular para avaliação médica complementar. Atuaram no atendimento os socorristas Marcelo Paini, Juliana Palhares e Matheus Tosi (que orientou por telefone antes da chegada da equipe), além de Thiago Alavarce e Nilvan Cangussu — os primeiros a chegar —, e a equipe de suporte avançado: Jeferson Nunes, Marcos Aparecido e a médica Alue Furlan.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Bauru salvou a vida de uma idosa de 82 anos que engasgou com um pedaço de frango, nesta segunda-feira (7), em frente a uma marmitaria na rua Monsenhor Claro, no Centro. Familiares e clientes entraram em desespero ao perceber que a mulher havia parado de respirar. Diversas pessoas ligaram ao mesmo tempo para pedir socorro, mesmo com a equipe já a caminho, informa a instituição.

A Lei Municipal 7.761, de 22 de novembro de 2023, de autoria do vereador Júlio César, dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes ilustrativos sobre o método denominado Manobra de Heimlich em todas as instituições de ensino público e privado, e nos estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo no local.

Orientação à população

Em situações de engasgo por alimento ou objeto, o Ministério da Saúde recomenda o uso da manobra de Heimlich. A técnica, que pode ser aplicada por qualquer pessoa treinada, varia conforme a faixa etária da vítima:

• Adultos: aplicar compressões abdominais firmes, com movimento para cima, por trás da pessoa, como no caso ocorrido no restaurante.

• Crianças maiores de 1 ano: realizar as mesmas compressões abaixo das costelas, com força moderada.

• Bebês com menos de 1 ano: aplicar 5 batidas nas costas com a criança de cabeça para baixo, seguidas de 5 compressões no tórax.