Jovem que morreu em queda de veículo 'gaiola' é identificada

A jovem de 18 anos que morreu na tarde desta segunda-feira (7), após o veículo tipo ‘gaiola’ em que estava cair em uma ribanceira na zona rural de Pardinho (a 120 quilômetros de Bauru), foi identificada como Michely Cristina de Oliveira. Ela será sepultada às 17h desta terça-feira (8), no Cemitério Municipal de Bofete.

O acidente que a vitimou ocorreu por volta das 15h, no quilômetro 4 da estrada municipal Constantino Pauletti. O local é conhecido por atrair turistas devido às suas belezas naturais. Segundo as informações, o namorado de Michely perdeu o controle da direção do veículo, que contava com uma estrutura de gaiola montada sobre a base de um Fusca.

Com lesões leves, o rapaz chegou a carregar a namorada até a margem da estrada.