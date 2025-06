Maurício Manieri apresenta 'Classics Super Hits' no Alameda Hall

Maurício Manieri, um dos mais renomados artistas da música brasileira, volta a Bauru no dia 5 de julho, sábado, a partir das 20h, no Alameda Hall, com seu consagrado projeto Classics. O cantor promete unir sucessos de sua carreira e hits dos anos 70, 80 e 90. Com mais de 25 anos de trajetória, o artista traz um espetáculo grandioso, repleto de canções emocionantes, dançantes e sons inesquecíveis do pop romântico nacional e mundial.

A nova turnê "Classics Super Hits", produzida pela Opus Entretenimento, mantém a essência que esgotou as maiores casas de espetáculo do País e promete levar o público a uma viagem inesquecível, pelas melhores baladas românticas e ritmos que embalaram gerações. Com a voz inconfundível, uma produção impecável e uma energia contagiante, Maurício Manieri convida todos a cantar, dançar e se emocionar. "Vou interpretar novas canções além das que rendem milhões de visualizações. Estamos trazendo novidades e uma superprodução, sem perder a essência que nos conecta", declara Manieri. O cantor é um dos artistas mais atuantes nas plataformas digitais de todo do Brasil, com milhões de acessos diários. Em suas redes, ele mostra as apresentações ao vivo e sempre compartilha conteúdos exclusivos, como bastidores, ensaios, entrevistas e curiosidades sobre a tour e sua vida, se aproximando ainda mais dos fãs.

Serviço

O show será dia 5 de julho, no Alameda Hall. Ingressos: www.ingressoalameda.com.br ou no Alameda, que fica na rua Luiz Levorato, 1-55 (altura do Km 335 da Marechal Rondon). Também no Flipper Lanches, na rua Henrique Savi, 12-40. Informações: 14 3321-5000.