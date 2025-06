Mãe, mesmo sorrindo chora de emoção, a cada vitória do filho, aliás, a emoção vem desde a gestação!

Mãe que ensina, aconselha, acalma e com apenas um abraço: nos embala...

Mãe, mesmo longe está presente seja pela recordação viva na memória, no pensamento e até dentro do peito, que as vezes sente um certo aperto, quer de saudade ou por um certo pressentimento, que até a faz chorar, mas tão logo ela se põe a orar.

Mãe, que se for preciso chama a atenção, porque amar também cabe puxão de orelha, não é só afagar.

Mãe que muito ensina em todas as fases e sempre está por perto e, quando não está: é só chamar e como um passe de mágica ela se põe a chegar!