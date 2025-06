Copom: juros em 15% ao ano

O texto da Ata publicada pelos membros do Comitê de Política Monetária (Copom) demonstra que estão preocupados com o cenário internacional e com a desancoragem persistente das expectativas para a economia brasileira.

No caso do cenário interno, o Comitê afirmou que "as expectativas de inflação, medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes, mantiveram-se acima da meta de inflação em todos os horizontes, tornando o cenário de inflação mais adverso". E advertiu que "a desancoragem das expectativas de inflação é um fator de desconforto comum a todos os membros do Comitê e deve ser combatida". E, para não deixar dúvidas, o texto afirma que "a principal conclusão obtida e compartilhada por todos os membros do Comitê foi de que, em um ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado".

Em resumo: tem-se uma Ata mostrando um cenário desafiador e que deverá justificar a manutenção de juros elevados por bastante tempo. E com uma advertência. Apesar de ter comunicado "uma interrupção no ciclo de elevação de juros para avaliar os impactos acumulados ainda a serem observados da política monetária", o Comitê advertiu que "a taxa apropriada de juros (...) deve permanecer em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado devido às expectativas desancoradas" e que "seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em prosseguir no ciclo de ajuste caso julgue apropriado".

E qual o impacto dos juros altos na vida das pessoas e das organizações? Taxa de juros elevada para empréstimos e financiamentos, e estímulo aos poupadores, que terão na renda fixa a desejada combinação: liquidez e rentabilidade.