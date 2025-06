Baep flagra 3 kg de 'dry' dentro de tanque de combustível

Policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) localizaram, no início da tarde desta terça-feira (24), três quilos da droga conhecida como "dry" no interior do tanque de combustível de um HB20 abordado na altura do quilômetro 304 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru).

A fiscalização ocorreu por volta das 12h40. No carro, que seguia de Botucatu para Bauru, estavam dois homens. Durante a busca, os policiais encontraram a droga no tanque de combustível, dividida em três porções, e dentro de bexigas para evitar contato com o combustível. Os suspeitos foram presos em flagrante por tráfico e ficaram à disposição da Justiça.