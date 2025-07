PM prende homem que pagaria funcionário com droga em Bauru

Uma prisão que poderia ter sido, em tese, simples e rotineira para a Polícia Militar de Bauru, na noite do feriado desta quarta-feira (9), exigiu o uso de força física e spray de pimenta. Isso porque um homem saiu de uma residência para intervir na ação da corporação, na quadra 1 da rua Francisco Deográcias Reche, no Parque Jaraguá. Apesar do tumulto e do desacato, a PM controlou a situação e efetuou duas prisões — uma delas de um indivíduo que responderá por tráfico de drogas, acusado de ter comprado 540 pedras de crack para pagar um de seus funcionários por uma prestação de serviço, conforme alegou.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), uma viatura da 3.ª Companhia fazia ronda ostensiva no bairro quando cruzou com um Ford Focus prata. O motorista, de 22 anos, foi visto tentando esconder objetos no assoalho. Diante disso, os policiais mudaram de rota e passaram a acompanhar o veículo, até que o rapaz perdeu o controle da direção e bateu contra a sarjeta. A população começou a se aglomerar.

Ainda conforme o BO, o condutor saiu do carro com as mãos para cima, mas resistiu fisicamente à prisão. Com ele foram apreendidos as pedras de crack, um celular e R$ 1.136 em dinheiro.

De acordo com o registro policial, outro homem, de 35 anos, morador da mesma rua, interveio na ação mesmo afirmando não conhecer o abordado. Na delegacia, ele disse estar arrependido e alegou ter misturado bebida alcoólica com maconha. O indivíduo, de porte físico avantajado, ofereceu resistência, sendo necessário o uso de spray de pimenta para contê-lo e algemá-lo.