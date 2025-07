Dupla é presa por furtar R$ 250 mil em perfumes em Bauru; VÍDEO

Após investigações conduzidas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, policiais civis prenderam, nesta terça-feira (8), em São Paulo e no litoral paulista, duas pessoas suspeitas de envolvimento no furto de R$ 250 mil em perfumes de uma loja de importados na região central do município, ocorrido na madrugada do último dia 23 de fevereiro. Com os investigados, um homem e uma mulher, foram localizadas dezenas de frascos de perfumes, entre eles alguns furtados em Bauru.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo, de fora de Bauru, utilizou até veículo com placas falsas para cometer o furto. Após investigações, a polícia representou pelas prisões temporárias de três suspeitos e concessão de mandados de busca e de apreensão.

Em São Paulo, com o apoio de policiais civis de Lençóis Paulista, as equipes prenderam A.D.S.T., de 51 anos, que teria confessado o furto e o uso de um Hyundai/Creta. No imóvel dele, foram encontrados 38 frascos de perfumes furtados da loja de Bauru.