Homem é espancado até a morte por suposta dívida; 2 são presos

Um homem de 46 anos foi brutalmente espancado em razão de uma suposta dívida, nesta terça-feira (8), nas imediações do posto de saúde da Vila Zalla, em Laranjal Paulista, região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em menos de seis horas, as forças policiais da cidade, por meio de trabalho conjunto, identificaram e prenderam os dois suspeitos do homicídio.

De acordo com o registro policial, guardas civis municipais foram acionados para atender uma ocorrência de agressão e encontraram Adriano Antonio Nunes dos Santos ainda com vida, em estado grave. Antes de ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital local, onde acabou não resistindo, a vítima conseguiu identificar verbalmente seus dois agressores, R.J.S. e M.N., de 35 e 26 anos.

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da delegacia local iniciou as diligências, ouviu populares e analisou imagens de câmeras de segurança da região, que registraram Adriano na companhia de dois homens, sendo levado à força e recebendo tapas. Testemunhas contaram que, por volta das 9h30, ele teria sido abordado em um comércio pelos suspeitos, conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas.