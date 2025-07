Bauru: homem é preso após desferir facadas no irmão durante briga

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), no início da madrugada desta quarta-feira (9), em Bauru, após atingir o irmão, de 48 anos, com diversos golpes de faca durante briga ocorrida no Parque Val de Palmas.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), por volta da 0h20, a PM foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um homem esfaqueado no bairro. A vítima estava consciente e já era socorrida por uma equipe do Samu.

Informações levantadas pela equipe policial no local apontam que, após uma discussão entre os irmãos, o mais velho teria passado a agredir o mais novo, que caiu no chão e, para se defender, desferiu facadas no agressor.