Bairro de Bauru tem perseguição policial, disparo e prisão

Por volta das 6h desta sexta-feira (11), uma perseguição policial assustou moradores de diversas casas, quando um indivíduo investigado pulou telhados e invadiu imóveis na quadra 2 da rua Edson Pereira Leite, no Parque Jaraguá, em Bauru. Houve também disparo de arma de fogo. A ocorrência ainda está em andamento, e o JC/JCNET acionou a Polícia Civil, que permanece no local, mas ainda não respondeu.

Segundo o que a reportagem apurou, uma equipe do Grupo de Operações Especiais (GOE) foi cumprir mandado de prisão no início da manhã, e o homem investigado, que reside naquela rua, tentou fugir, possivelmente armado. Ele foi preso no interior de uma casa onde tentou se esconder.

Ainda segundo testemunhas, esse investigado teria arremessado uma arma, e o GOE faz uso de um drone que sobrevoa os telhados e quintais próximos na tentativa de localizá-la. Apesar dos relatos de tiro, ninguém se feriu.