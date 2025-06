Sebrae lança 'Desenvolve Duartina' em parceria com prefeitura

Sebrae-SP e Prefeitura de Duartina (38 quilômetros de Bauru) lançam no dia 8 de julho, às 19h, o programa "Desenvolve Duartina" com a palestra "Seu negócio no ritmo certo". O evento será realizado no Espaço Crescer, na rua Teodósio Lopes, 627, e é voltado aos empreendedores do município. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/sxNcP14S7c.

O objetivo do encontro é apresentar o cronograma de ações e projetos do Sebrae para 2025, desenvolvidos em parceria com a prefeitura. As iniciativas contemplam temas voltados à gestão empresarial e ao fortalecimento de microempresas e empresas de pequeno porte, com ações específicas para os setores de comércio, serviços, artesanato e alimentação fora do lar, buscando fomentar o empreendedorismo local.

O evento contará com a palestra "Seu Negócio no Ritmo Certo", ministrada por Jorge Andrade, secretário de Educação, Cultura e Esporte. Ele abordará tópicos essenciais para o dia a dia do empreendedor, como os erros mais comuns que fazem negócios perderem tempo e oportunidades; as ferramentas práticas para planejar o dia com foco e propósito; e como equilibrar urgência e importância na rotina empreendedora.