Estado prepara segunda etapa do HC

O governo do Estado de São Paulo deve iniciar nos próximos meses a segunda fase de ampliação rumo à ativação plena do Hospital das Clínicas (HC) de Bauru. A informação foi confirmada pela secretária executiva da Saúde, Priscilla Perdicaris, durante entrevista coletiva antes de encontro com prefeitos e gestores da região nesta terça-feira (24).

A nova etapa, que inclui a implementação definitiva dos serviços de hemodiálise e adequações estruturais, vem na esteira de recentes intervenções já feitas na unidade hospitalar. São três fases de investimento do Palácio dos Bandeirantes: duas com R$ 30 milhões e outra com R$ 20 milhões. Atualmente, o complexo do HC (unidades clínicas e Centrinho) já conta com pouco mais de 130 leitos.

A projeção para o segundo semestre do ano que vem é de 164 leitos. Depois vem o desafio final: o funcionamento dos 272 leitos previstos à unidade.