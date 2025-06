Entrelinhas

O vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante) entregou à prefeita Suéllen Rosim (PSD) nesta terça-feira (24) ofício em que comunica sua renúncia à vice-liderança do governo, função que ocupa desde o início do ano ao lado do titular, Sandro Bussola (MDB) - que permanece no cargo.

A informação começou a circular nos corredores da política local ainda na tarde desta terça. No final do dia, procurado pela coluna, o parlamentar confirmou a medida e disse que tomou a decisão no âmbito de um redimensionamento de seu mandato - ele deve priorizar questões pontuais com o intuito de dinamizar e focar com mais eficiência nas ações a serem desempenhadas.

Clima

A coluna apurou que a reunião em que Arnaldinho comunicou a decisão foi amistosa e que a prefeita o agradeceu pelo tempo à frente da função.