Forças de segurança flagram 2 kg de maconha no telhado de imóvel

Lençóis Paulista - Policiais civis, policiais militares e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) flagraram, nesta segunda-feira (23), dois quilos de maconha escondidos no telhado de uma residência no Conjunto Habitacional Maestro Julio Ferrari, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). O morador, de 23 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo o registro policial, durante a tarde, policiais civis receberam a informação de que haveria grande quantidade de entorpecentes em um imóvel no bairro e que familiares do morador estariam pressionando-o para que ele retirasse a droga do endereço.

Com apoio de policiais militares e agentes da GCM, uma equipe da delegacia foi até o local indicado e, com autorização por escrito do suspeito, buscas foram realizadas. No telhado da lavanderia, havia dois tijolos de maconha, pesando cerca de um quilo cada.