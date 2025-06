PM é preso após perseguir esposa e ameaçar a sogra

Um policial militar (PM) de Pirajuí (55 quilômetros de Bauru) foi preso depois de perseguir a esposa e ameaçar a sogra no último sábado (21). Segundo o boletim de ocorrência (BO), a briga foi motivada por ciúmes de fotos antigas da vítima com o ex-companheiro em redes sociais.

O desentendimento começou dentro de casa, por volta das 10h52. A mulher de 35 anos relatou à Polícia que o parceiro da mesma idade passou a segui-la de carro pelas ruas com comportamento agressivo e exaltado. Ela se sentiu ameaçada, destaca o BO, e foi até a base da PM buscar refúgio. O autor chegou no local em seguida, agarrou a mulher pelo braço e tomou a chave do carro dela, insistindo para que fossem embora. Câmeras de segurança registraram imagens da ação. A vítima se recusou a acompanhá-lo e os policiais de plantão intervieram.

Um superior hierárquico acalmou o PM e recolheu a arma de fogo que portava. Interrogado, o autor admitiu a briga por ciúmes e contou que tentou conversar com o ex da esposa, segundo o registro policial. Ele negou a intenção de ameaçá-la e afirmou que a postura tomada foi no intuito de evitar desdobramentos piores.