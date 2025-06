Consideremos a expulsão dos holandeses e a formação de países. O encontro de um mapa que retrata a expulsão dos holandeses do Recife no século XVII nos remete a sua relação com a fundação da cidade de Nova York. Muitos dos migrantes que fundaram aquela cidade norte-americana que nunca dorme faziam parte do grupo expulso do Brasil. Eram outros tempos, em que parecia que as terras eram infinitas e as riquezas a serem exploradas também.

Interessante a lembrança de refugiados em terras norte-americanas séculos atrás em comparação com os tempos correntes nos quais todo estrangeiro lá está sendo ameaçado de deportação. Brasil e Estados Unidos são dois gigantescos países formados em grande parte por escravizados, deportados, exploradores, aventureiros e criminosos, mas lidam de forma muito distinta com esse passado. O racismo estrutural brasileiro tem impedido uma inclusão verdadeira de todos os que foram aqui marginalizados ao longo de cinco séculos de história.

O grande país das oportunidades ao norte das Américas se vê agora com um doidivana no poder que pensa ser rei do território e faz o que quer apenas em seu benefício.