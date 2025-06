Bauru: polícia prende um dos suspeitos de assalto a motorista

Um dos três suspeitos de render, agredir e colocar um motorista de aplicativo no porta-malas do carro que dirigia em via pública de Bauru foi preso nesta segunda-feira (23) pela Polícia Civil. O mandado de prisão temporária foi cumprido por agentes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), ligada à Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) do Deinter 4.

O crime ocorreu na última segunda-feira (16). A vítima, de 22 anos, foi chamada para uma corrida no Parque São Geraldo, por volta das 23h. Após o embarque de três passageiros, um deles o ameaçou com uma faca, enquanto outro assumiu o volante do carro, um Hyundai HB20 alugado com rastreador. A vítima foi agredida e teve as mãos amarradas antes de ser forçada a entrar no porta-malas.

O homem foi abandonado em uma área de terra no Núcleo Gasparini. Os assaltantes fugiram com o veículo, além do celular e notebook da vítima.