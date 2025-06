Vítima de furto recebe duas multas cometidas por ladrão em Bauru

O ladrão desastrado que deixou cair o próprio RG ao invadir e furtar a moto de uma marmitaria de Bauru, no dia 28 de abril — conforme noticiado pelo JC/JCNET à época — também deixou para a dona do veículo duas multas a pagar, totalizando R$ 260,32 e 11 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A proprietária do estabelecimento foi notificada recentemente, via Correios, pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP). O criminoso foi preso na ocasião e o veículo, recuperado.

Indignada, ela informou que procurou o guichê do Detran-SP no Poupatempo e deu entrada em um recurso para o cancelamento das penalidades. A vítima destaca que o boletim de ocorrência do furto da moto Titan azul foi registrado antes do horário em que as infrações de trânsito ocorreram, o que reforça sua expectativa de que o órgão de trânsito acate o pedido.

Segundo as notificações recebidas, o homem foi flagrado pela Polícia Militar conduzindo a motocicleta com a viseira do capacete levantada, o que resultou na primeira penalidade. Em outro momento, foi visto dirigindo com apenas uma das mãos, enquanto usava o celular com a outra.