Jovem de 21 anos vai à UTI após acidente; veículos somem do local

Um jovem de 21 anos foi levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base (HB) de Bauru após ser vítima de acidente na tarde deste sábado (21) envolvendo a motocicleta que conduzia e um veículo ainda não identificado.

O caso ocorreu na quadra 7 da avenida Lúcio Luciano, no Jardim das Orquídeas. Segundo o boletim de ocorrência (BO), uma denúncia recebida pela Polícia Militar (PM) mobilizou a corporação até o local relatado. Quando a equipe chegou, porém, a vítima já havia sido socorrida e os veículos envolvidos não se encontravam mais por ali - inviabilizando a realização de perícia.

O jovem – cuja motocicleta está em local incerto após ter sido recolhida por populares no local do acidente, de acordo com o BO – foi identificado e localizado pelos policiais no Pronto-Socorro Central, de onde foi transferido à UTI do HB em razão da gravidade dos ferimentos.