Em defesa do DAE: lutar até o fim contra a privatização total

Além disso, chama a atenção o fato de o edital, que deveria ser exclusivo para o sistema de esgoto, trazer investimentos e obrigações relacionadas ao sistema de abastecimento de água, como a construção de uma nova ETA no Rio Batalha e a substituição de adutoras. Esse é um sinal de alerta. A mudança de critérios no edital, as contestações e os rumores de que há interesse em avançar para a privatização da água preocupam. Não podemos permitir que o serviço público de abastecimento de água, um bem essencial à vida, seja colocado nas mãos da iniciativa privada.

Por isso, defendo com convicção a retomada urgente da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e de Qualidade, criada em 2021, justamente para impedir qualquer tentativa de privatização total do DAE Bauru. Essa frente foi uma conquista histórica do Legislativo bauruense, reunindo representantes de diferentes partidos e correntes políticas em torno de um objetivo comum: proteger os serviços públicos essenciais.

Nossa luta não é contra a modernização ou a melhoria da qualidade do saneamento. Muito pelo contrário. Precisamos concluir a ETE Vargem Limpa com os recursos já existentes no FTE, garantindo uma solução pública e transparente para este problema histórico. A privatização integral do DAE não pode, e não será, a solução. Vamos trabalhar até o fim para manter o DAE público, forte e a serviço da população.