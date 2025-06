Bauru pode registrar 4 graus com chegada de nova frente fria

Após uma pequena trégua no tempo gelado, as temperaturas voltarão a cair no início da próxima semana em Bauru, podendo chegar a 4 graus na madrugada de quarta-feira (25), o que configuraria um novo recorde de frio neste ano. Para a região Sudeste do País, esta condição está dentro das características do inverno, que começou oficialmente na última sexta-feira, às 23h42.

De acordo com o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), devido à influência de uma nova frente fria, também há previsão de chuva em alguns dias da próxima semana. Segundo o Climatempo, no domingo, os termômetros ainda oscilarão entre 17 e 26 graus.

Já na segunda, quando há possibilidade de chover à tarde e à noite, a máxima prevista é de 20 graus e mínima, de 14 graus. Com as precipitações, as temperaturas entrarão em acentuado declínio, variando de 6 a 13 graus na terça. O frio mais intenso deve continuar até quarta-feira, quando a mínima pode chegar a 4 graus, sem previsão de chuva.