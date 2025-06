Vereador pede Disk Idoso para queixas de violência e maus-tratos

Um projeto de lei (PL) do vereador Júnior Lokadora (Podemos) prevê instituir em Bauru o serviço “Disk Idoso” — uma linha telefônica gratuita voltada ao atendimento exclusivo da população dessa faixa etária.

O foco, segundo o texto, é voltado ao acolhimento, orientação e encaminhamento de denúncias relacionadas a violações de direitos, como violência física ou psicológica, maus-tratos, abandono e negligência.

A proposta foi protocolada na Câmara no último dia 16 e estabelece que o serviço funcionará por meio de uma linha direta, sem custo para o usuário. Além de receber denúncias, o canal também terá a atribuição de prestar informações sobre os direitos assegurados no Estatuto do Idoso e na legislação vigente, além de facilitar o acesso a serviços públicos e instituições parceiras.