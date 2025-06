Hospital Amaral Carvalho recebe Selo Diamante ESG novamente

Pelo segundo ano consecutivo, o Hospital Amaral Carvalho (HAC) recebeu a recertificação do Selo Diamante ESG Sustentabilidade. A Instituição foi reconhecida por suas iniciativas alinhadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), reafirmando seu compromisso com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.

Em 2025, o HAC ampliou ainda mais suas iniciativas, totalizando 174 ações realizadas dentro dos três pilares ESG: Ambiental, Social e Governança, superando as 133 atividades certificadas no ano anterior. A gerente de Tecnologia, Informação e Sustentabilidade, Milena Meira Gonçalves, comemora o resultado. "Esse avanço reafirma o papel da Instituição como referência em sustentabilidade na área da saúde. Continuamos investindo em ações que beneficiam pacientes, colaboradores e a comunidade, além de promover boas práticas de governança", ressalta.

A conquista reflete o alto nível de comprometimento e maturidade da gestão institucional, já que as atividades validadas contemplam todos os 17 ODS. Dentre os projetos ambientais, que contribuem para a preservação dos recursos naturais, temos a continuidade do Projeto Semeando Vidas, que oferece mudas de árvores aos pacientes a final dos ciclos de quimioterapia e radioterapia.

No pilar social, as Casas de Apoio do Hospital Amaral Carvalho seguem oferecendo suporte essencial aos pacientes em tratamento. Já no âmbito de governança, a Instituição continua modernizando seus processos e promovendo um ambiente corporativo mais inclusivo e seguro.