Bauru: preso suspeito de matar homem com golpes de barra de ferro

A Polícia Civil, por meio da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, prendeu, nesta terça-feira (19), suspeito de matar com golpes de barra de ferro na cabeça Luiz Antônio dos Santos Junior, de 45 anos, na madrugada deste domingo (17), no Parque Santa Cândida, em Bauru.

Conforme divulgado pelo JC, o homicídio ocorreu na quadra 1 da travessa Américo Cesetti. Segundo o boletim de ocorrência (BO), viaturas da Polícia Militar (PM) foram até o bairro e encontraram equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros tentando reanimar a vítima, que apresentava lesões graves na região da cabeça. Apesar dos esforços, ela não resistiu e teve o óbito constatado no local. O autor fugiu de bicicleta.

Após o crime, equipes da 3.ª DH/Deic identificaram o suspeito como sendo E.F.C., de 49 anos, e fizeram diversas diligências na tentativa de encontrá-lo, sem sucesso. Nesta segunda-feira (18), a especializada representou à Justiça pela prisão temporária dele. "A equipe de investigação conseguiu, através de familiares, manter contato com o autor e o convencer a se entregar", informa a Polícia Civil em nota.