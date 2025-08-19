Criminosos usam endereço de Bauru para ‘golpe do leilão’

Bauru é o cenário improvável de um golpe que tem feito vítimas em diferentes pontos do País. Isso porque os criminosos estão usando o endereço de uma empresa idônea da cidade para aplicar golpes de falsos leilões de veículos. O alerta foi feito pelo proprietário da empresa, Newton Martins, e a Polícia Civil investiga o caso.

Segundo Newton, sites e páginas falsas no Instagram criam anúncios de leilões inexistentes e informam o endereço do pátio de Bauru como local de retirada dos veículos. “Não existe carro, não existe leilão”, afirmou. Ele relatou que as vítimas aparecem ou ligam quase diariamente no local, acreditando ter adquirido um bem. Um dos casos ocorreu há cerca de um ano, quando um comprador viajou do Rio Grande do Sul em um caminhão guincho para buscar dois tratores inexistentes.

O delegado Marcelo Góes, responsável pelo inquérito, informou que esta foi a primeira ocorrência registrada em Bauru. O golpe, no entanto, já circulava em outras regiões. A polícia analisa telefones e sites usados pelos suspeitos.