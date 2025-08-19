Criminosos usam endereço de Bauru para ‘golpe do leilão’

Bauru é o cenário improvável de um golpe que tem feito vítimas em diferentes pontos do País. Isso porque os criminosos estão usando o endereço de uma empresa idônea da cidade para aplicar golpes de falsos leilões de veículos. O alerta foi feito pelo proprietário da empresa, Newton Martins, e a Polícia Civil investiga o caso.
Segundo Newton, sites e páginas falsas no Instagram criam anúncios de leilões inexistentes e informam o endereço do pátio de Bauru como local de retirada dos veículos. “Não existe carro, não existe leilão”, afirmou. Ele relatou que as vítimas aparecem ou ligam quase diariamente no local, acreditando ter adquirido um bem. Um dos casos ocorreu há cerca de um ano, quando um comprador viajou do Rio Grande do Sul em um caminhão guincho para buscar dois tratores inexistentes.
O delegado Marcelo Góes, responsável pelo inquérito, informou que esta foi a primeira ocorrência registrada em Bauru. O golpe, no entanto, já circulava em outras regiões. A polícia analisa telefones e sites usados pelos suspeitos.
As páginas fraudulentas divulgam leilões com valores abaixo do mercado, induzindo vítimas a depositar quantias em contas bancárias. Quando procuram o pátio, descobrem serem vítimas de um golpe. A polícia ainda apura se há atuação de uma organização criminosa ou de golpistas isolados.
Os criminosos divulgam, ainda, CNPJs de outras empresas e telefones que não funcionam nos sites para construir credibilidade e convencer as vítimas.
No site “gmacleiloes.com”, os golpistas incluem relatos de supostos clientes satisfeitos, além de oferecer uma estimativa de entrega de cinco dias úteis. “No começo achei bem estranho o setor de vendas diretas, mas no final me surpeendi com a qualidade do veiculo (sic) e a forma que trabalham”, informa um dos relatos falsos do endereço eletrônico.
Já no Instagram, a página @probelleiloes tem postagens desde o dia 21 de junho de 2024. Na bio, há um link para o endereço probelveiculosetratores.com.br, que não funciona. Em ambos os casos, o endereço é de Bauru. Os telefones para contato, porém, são da Capital.
O boletim de ocorrência já foi registrado e as investigações vão apontar se o caso será tratado como estelionato simples ou se haverá indícios de grupo estruturado, o que pode levar o processo para outra unidade especializada.