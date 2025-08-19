Correios vão encerrar agência na avenida Nações Unidas no dia 29

A agência dos Correios e o Centro de Distribuição Domiciliária (CDD) instalados na avenida Nações Unidas, 16-16, Vila Santo Antônio, encerrarão as atividades no próximo dia 29 de agosto. O atendimento ao público será descontinuado e as operações de distribuição serão transferidas para prédio próprio da estatal na rua Benedito Eleutério, 5-79, Vila Pacífico.
Segundo os Correios, o imóvel atual não atende aos padrões técnicos e de qualidade exigidos pela empresa, inviabilizando a renovação do contrato de locação. A mudança, afirma a empresa pública, faz parte de um processo de modernização e busca por sustentabilidade nas operações, com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho e mais eficiência nas entregas.
Além do CDD Bauru, a cidade conta com outras duas unidades de distribuição dos Correios, garantindo a continuidade e a qualidade do serviço à população.
A agência da Nações funciona desde 2005 e está no endereço atual desde janeiro de 2018. Já o CDD foi criado em 1983 e ocupa o imóvel da Vila Santo Antônio desde setembro de 2019. Entre janeiro e julho deste ano, o atendimento na unidade registrou queda de 20,74% em relação a igual período de 2024 e de 13,33% em relação a 2023.
Como alternativa, clientes poderão se dirigir à agência central de Bauru, localizada na Praça Dom Pedro II, 4-55, a cerca de 1,4 km do endereço que será fechado. A cidade conta ainda com outras cinco unidades: Distrito Industrial (rua Joaquim Marques de Figueiredo, 4-41), Mary Dota (avenida Doutor Marcos de Paula Raphael, 9-3), Jardim Redentor (rua Rafael Pereira Martini, 7-84), Rio Branco (rua Rio Branco, 18-40) e Andradas (rua dos Andradas, 6-63). Endereços e horários estão disponíveis no site dos Correios.
A estatal reforçou que, além dessas unidades, mantém atendimento pelos telefones 4003-8210 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-881-8210 (demais localidades), além da plataforma online www.correios.com.br.