Correios vão encerrar agência na avenida Nações Unidas no dia 29

A agência dos Correios e o Centro de Distribuição Domiciliária (CDD) instalados na avenida Nações Unidas, 16-16, Vila Santo Antônio, encerrarão as atividades no próximo dia 29 de agosto. O atendimento ao público será descontinuado e as operações de distribuição serão transferidas para prédio próprio da estatal na rua Benedito Eleutério, 5-79, Vila Pacífico.

Segundo os Correios, o imóvel atual não atende aos padrões técnicos e de qualidade exigidos pela empresa, inviabilizando a renovação do contrato de locação. A mudança, afirma a empresa pública, faz parte de um processo de modernização e busca por sustentabilidade nas operações, com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho e mais eficiência nas entregas.

Além do CDD Bauru, a cidade conta com outras duas unidades de distribuição dos Correios, garantindo a continuidade e a qualidade do serviço à população.