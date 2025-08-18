Bauru: gargalo do Jd. Solange é cenário de acidentes e brigas

A quadra 2 da rua Antônio Valderramas D'Aro, no Jardim Solange, em Bauru, é palco de diversos acidentes e brigas de trânsito, segundo relatam trabalhadores de uma empresa no local. Isso ocorre porque a via é, em sua maior parte, mão única. No entanto, entre as quadras 1 e 6, ela se torna mão dupla e os veículos trafegando nas duas direções precisam disputar espaço com carros e motos estacionados.

Os relatos narram que, com o espaço apertado, apenas um carro passa pelo trecho por vez. Os motoristas, então, precisam colaborar entre si e "negociar" a passagem. No entanto, sem sinalização ou clareza sobre a preferência, eles acabam entrando em impasses e discussões. Em outras ocasiões, os condutores tentam passar ao mesmo tempo e é normalmente nestes momentos em que as colisões ocorrem.

Rogelson Santos, gerente da empresa, conta que o ponto fica caótico durante os horários de pico, principalmente, na parte da manhã, quando o fluxo de carros indo em direção à avenida Comendador José da Silva Martha é maior.