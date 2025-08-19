Antônio Carlos pedalou por toda Bauru e era ciclista experiente

O ciclista Antônio Carlos Rodrigues, de 63 anos, conhecia cada canto de Bauru como poucos. A trabalho, o morador do Parque Viaduto percorreu toda a cidade com sua inseparável bicicleta. Sua trajetória, no entanto, foi interrompida na manhã desta segunda-feira (18), quando foi atingido por um Fox prata na quadra 10 da Avenida Nações Unidas, na altura do Senac, no Centro. O óbito foi constatado no local.

Ele, que amava pedalar e era muito experiente sob duas rodas, estava sozinho na bicicleta quando foi colhido, destaca a família. Um pedestre também ficou ferido e foi socorrido ao Pronto-Socorro Central (PSC). Inicialmente, no local dos fatos, havia a informação de que a segunda vítima era um garupa do ciclista, o que foi posteriormente descartado por familiares.

Até mesmo o Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso, registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, não deixa claro se o outro homem estava junto com Antônio Carlos, que sofreu múltiplas fraturas.O modelo da bicicleta não permite transporte de garupa, afirma a filha mais velha, Cristina.