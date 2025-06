Dora Móveis: confiança na locação e venda de tendas e móveis

Com mais de duas décadas de atuação, a Dora Móveis se tornou referência na locação e venda de tendas e mobiliário para eventos em Bauru e cidades vizinhas. A empresa atende desde aniversários realizados no quintal de casa até grandes shows e festas, com agilidade, estrutura própria e atendimento personalizado.

Fundada inicialmente como uma serralheria, a Dora Móveis evoluiu com o tempo. A produção de cadeiras em maior escala abriu caminho para o serviço de locação, que hoje representa o principal ramo da empresa. "Mais de 90% dos nossos itens são produzidos por nós mesmos", explica Amanda Aparecida Ferreira Silva, representante da marca. Esse modelo permite adaptar móveis conforme a necessidade de cada cliente, o que garante versatilidade e diferencia a empresa no mercado.

No portfólio estão tendas de vários tamanhos, cadeiras, mesas, bistrôs, aparadores, decks de madeira e até palcos para shows. Os itens são utilizados em eventos de todos os portes - de festas juninas a casamentos, de reuniões corporativas a eventos públicos. A empresa atende as prefeituras de Lins e Bauru, além de universidades e diversos produtores de eventos.