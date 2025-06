MP-SP abre concurso para analista jurídico; salário de R$10 mil

Os candidatos podem se inscrever a partir das 10h da próxima segunda (23) até às 23h59 do dia 22 de julho, no site www.vunesp.com.br, da banca organizadora Fundação Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 165, mas é possível pedir isenção em casos específicos até o dia 24 de junho.

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) publicou nesta terça (18) edital para concurso público voltado para a formação de cadastro reserva para o cargo de analista jurídico, com salário inicial de R$ 10.370,42, fora os benefícios. Para participar, é preciso ser formado em direito.

As regiões, porém, que os candidatos poderão atuar são: capital paulista e Grande São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté e Vale do Ribeira.

Segundo o edital, serão reservadas 20% das vagas em cada região para os candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência, até o prazo de validade do concurso.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá cem questões de múltipla escolha e está prevista para o dia 14 de setembro, com duração de cinco horas.