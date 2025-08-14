Presa com picanha na bolsa em Bauru diz: 'para pagar 4 agiotas'

Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã desta quinta-feira (14), suspeita de furtar dez peças de carne bovina de um supermercado na zona leste de Bauru, a grande maioria picanha. Ela disse que devia R$ 4 mil para quatro agiotas, que um deles chegou a queimar a perna dela em razão de atrasos no pagamento e que usaria os produtos para abater parte da dívida.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), funcionários do estabelecimento viram pelo sistema de vigilância por câmeras quando a mulher colocou em sua bolsa sete peças de picanha, duas peças de entrecôte e uma peça de noix, além de uma peça de salame, itens que foram avaliados em pouco mais de R$ 1 mil.

Ela foi abordada ao sair do supermercado, já na rua, e abriu a bolsa, mostrando aos fiscais os produtos. A PM foi acionada e a suspeita foi encaminhada ao plantão policial, onde alegou que tentou praticar o furto para saldar parte de uma dívida que teria com quatro agiotas, no valor total de R$ 4 mil.