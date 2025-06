USP Bauru debate políticas públicas na Câmara terça

Na próxima terça (24), a partir das 14h, será realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília, uma audiência pública em comemoração ao Dia Nacional de Conscientização Sobre a Fissura Labiopalatina, com o objetivo de promover o reconhecimento social e político da causa. Entre os especialistas convidados como palestrantes estão Ivy Kiemle Trindade Suedam, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação do HRAC-USP, assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e professora da Disciplina de Fisiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP); e o advogado Thyago Cezar, paciente com fissura reabilitado, doutorando do HRAC-USP e vice-presidente da Rede Nacional de Associações de Pais e Pessoas com Fissura Labiopalatina (Rede Profis Brasil).

A data é uma referência ao dia de fundação do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC/Centrinho) da Universidade de São Paulo (USP) em Bauru (24 de junho de 1967), instituição que se tornou centro de liderança e pesquisa e referência mundial na área e está prestes a completar 58 anos, agora integrado ao complexo do Hospital das Clínicas de Bauru.

A audiência foi requerida pelo deputado federal Augusto Puppio, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Cirurgia Reparadora de Pessoas com Fissura Labiopalatina. "Além do caráter celebrativo, a audiência visa promover um debate técnico e qualificado sobre os principais projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que impactam diretamente essa população, com destaque para o PL Nº 11.217/2018, que equipara, para todos os fins legais, a pessoa com fissura labial ou palatina à pessoa com deficiência", explica o deputado.