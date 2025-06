Sangue, suor e míssil

O Irã, é outro país teocrático. Lá, mulheres sofrem ataques preconceituosos e intolerantes da "guarda moral islâmica", por causa de mechas de cabelo que escaparam do hijab. Um caminhão-forca, com lança de guindaste e cabo de aço, movimenta-se pelas ruas das cidades anunciando execuções em praça pública de inimigos do regime e malfeitores comuns.

Os aiatolás, decidiram que quem não segue as leis do Islam, tem mesmo é que morrer. Para eles, Alá é a própria bomba atômica vingadora, que somente precisa se materializar para ser usada contra o Grande Satã e o Pequeno Satã, Estados Unidos e Israel. Trump ainda estuda se vale à pensa usar seu arsenal de "bunker buster", bomba capaz de matar Khomeini onde estiver, e também destruir a usina de enriquecimento de urânio que os iranianos construíram enterrada na rocha de uma montanha. Com essa escalada de violência, quem corre perigo não são somente os envolvidos diretos, mas o mundo todo.