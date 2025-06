Próxima semana pode ter chuva e novo recorde de frio em Bauru

Bauru e municípios da região devem voltar a registrar temperaturas baixas e pancadas de chuva nas próximas segunda-feira (23) e terça-feira (24), com possibilidade de novo recorde de frio, segundo o Centro de Meteorologia (IPMet) da Unesp de Bauru. A marcação dos termômetros está dentro da previsão para o inverno, que começa oficialmente nesta sexta-feira (20), às 23h42.

De acordo com o instituto, a região será impactada por uma nova frente fria, que trará nuvens carregadas e trovoadas isoladas. As temperaturas devem entrar em acentuado declínio nesse período. Para segunda-feira, os termômetros podem marcar mínima de 14?graus e máxima de 26?graus. Já na terça, há chance de a mínima chegar a 5?graus, com máxima de apenas 19.

O frio deve continuar na quarta-feira (25), quando a mínima pode ser de 6 graus, mas sem previsão de chuva.

Histórico recente