Sedecon costura junto à Cetesb liberação de áreas no Distrito 2

O ponto central, afirma o titular da pasta, envolve áreas do Distrito 2 cuja vegetação a Prefeitura de Bauru nunca suprimiu, embora tivesse autorização para fazê-lo desde a criação do polo industrial. Em outras áreas, enquanto isso, fragmentos de floresta cresceram e tomaram parte antes liberada às empresas porventura interessadas.

O secretário municipal Jurandir Posca (Desenvolvimento Econômico) costura junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) autorização para liberar novas glebas no Distrito Industrial 2 e permitir que empresas já instaladas possam ampliar sua estrutura sem que haja problemas em torno da legislação ambiental.

A proposta envolve o reaproveitamento de uma área de 128 mil metros quadrados já classificada como reserva legal durante a criação do Distrito 2, em 1991, a título de compensação ambiental pela potencial supressão da área projetada para o polo industrial. Segundo Posca, porém, apenas 28% da reserva foi utilizada.

O projeto é que a área restante seja considerada válida para permitir a supressão de vegetação em pontos ainda não ocupados pelas empresas - e que já estavam, contudo, no planejamento original do distrito.

"Se eu tinha autorização para limpar tudo na época e não limpei, e essa compensação foi feita, nada mais justo do que aplicar o que falta agora", argumenta Posca. A expectativa é levar o novo processo para despachá-lo diretamente a São Paulo, onde o caso será apresentado ao presidente da Cetesb. Neste momento, a expectativa é de que os pedidos sejam analisados um a um, de acordo com as peculiaridades de cada área.