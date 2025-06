Homem é preso por esconder drogas a pedido de irmão de indiciado

Durante o cumprimento de um mandado de busca em Dois Córregos (a 73 quilômetros de Bauru), a Polícia Civil obteve informações que levaram à prisão de um segundo envolvido no caso. Segundo o boletim a autoridade policial, o irmão do investigado flagrado inicialmente teria pago a um homem identificado para esconder drogas em sua residência, com o objetivo de dificultar a ação dos agentes.

Com base nas informações, os policiais realizaram diligência até o endereço indicado. Com a autorização dos moradores, foi feito o ingresso no imóvel, onde os entorpecentes foram localizados, explicou a Polícia Civil.

Ainda no local, o homem confessou ter aceitado guardar os objetos mediante pagamento, acrescentam os policiais. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia da cidade.