Festival de Cinema do Interior está com inscrições abertas

Já a mostra de encerramento, no último dia do evento, ocorrerá no Teatro Municipal de Bauru, com apresentação dos filmes produzidos nas atividades formativas - que terão suas inscrições abertas nos próximos meses - e premiação das melhores obras das seguintes categorias: ficção, documentário, animação e escolha da audiência (vencedor determinado por votação popular). Um dos pilares do Filma Bauru é a acessibilidade: todas as obras selecionadas são traduzidas em Libras por intérprete contratado pela organização do festival e, depois, fornecidas gratuitamente aos produtores dos filmes. As apresentações e cerimônias também contam com tradução em Libras. O Festival conta ainda com uma parceria com a "Spcine Play", primeira plataforma de streaming pública do Brasil, criada em 2016 pela Spcine para democratizar o acesso ao cinema nacional. Os filmes selecionados para a mostra competitiva do 6º Filma Bauru poderão fazer parte do catálogo da plataforma durante o mês do festival. "O Filma Bauru se consolida como um espaço fundamental para a exibição e valorização do audiovisual independente. A cada edição, buscamos estimular reflexões a partir da diversidade de olhares e linguagens. Neste ano, propomos o meio ambiente e território como ponto de partida, mas seguimos abertos a filmes de todas as temáticas e formatos", ressalta o coordenador geral desta 6.ª edição, Rene Lopez.

Com cinco edições já realizadas (2014, 2018, 2019, 2021 e 2023), o Filma Bauru busca ampliar a formação de público para produções cinematográficas regionais por meio de mostras competitivas e não-competitivas, bem como promover atividades formativas e o desenvolvimento econômico desta cadeia produtiva na região de Bauru, favorecendo a descentralização das atividades culturais concentradas nas capitais. Após o processo de curadoria das obras inscritas, os filmes selecionados serão exibidos de 7 a 11 de outubro de 2025, em cinco sessões presenciais em Bauru - duas para as mostras competitivas, em auditórios; e duas para as não-competitivas, em praças públicas.

As inscrições para o 6.º Filma Bauru - Festival de Cinema do Interior, que promove a circulação de obras audiovisuais produzidas em cidades do Interior e Litoral do Estado estão abertas e seguem até 13 de julho. Podem participar das mostras curtas de ficção, animação, documentário, curtas experimentais, videoclipes e videoartes, produzidos entre 2023 e 2025 em todos os municípios paulistas, exceto na Capital. O evento é totalmente gratuito e em formato híbrido.

Serviço

As inscrições dos filmes, tanto para as mostras competitivas quanto para as não-competitivas, devem ser feitas até 13 de julho, em formulário: www.filmabauru.com.br. O regulamento está disponível no mesmo site. Já as exibições das obras selecionadas serão realizadas de 7 a 11 de outubro em Bauru, com transmissão no canal do YouTube (youtube.com/filmabauru). Mais informações no Instagram @filmabauru ou pelo e-mail filmabauru@gmail.com. O Filma Bauru é um Festival promove a circulação de obras audiovisuais produzidas em Bauru e nas demais cidades do Interior e Litoral de São Paulo. Seus objetivos são: dar visibilidade às produções no Interior e às narrativas regionais; fomentar o mercado local e regional de produção audiovisual e estimular a construção de parcerias e projetos audiovisuais de maior porte, além de formar público espectador de obras.

Em 2025, estão programadas seis atividades formativas, dentre oficinas de formação audiovisual direcionadas a alunos de ensino médio de diferentes regiões do município de Bauru; atividades formativas e mesas redondas voltadas aos produtores profissionais, amadores e estudantes de audiovisual. O 6.° Filma Bauru é realizado pela Fundeb, financiado pelo Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais - Programa SP Produz, com apoio institucional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.