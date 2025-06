Canhota 10 retorna à cobertura do esporte de Bauru

Depois de um hiato de seis anos, o Canhota 10, veículo que se destacou na crônica esportiva de Bauru entre 2010 e 2019, está de volta ao jogo. Antes concentrando as publicações em blog, agora o foco está no perfil no Instagram (@canhota10), com bastante conteúdo audiovisual. "Independentemente do formato, sigo com a premissa de opinar baseado em informação e trazer abordagens diferentes", diz Fernando Beagá, jornalista à frente do projeto.

Em sua primeira fase, o Canhota 10 ganhou o prêmio nacional Top Blog, em 2013, na categoria esporte, e recebeu Voto de Aplauso na Câmara Municipal de Bauru. Beagá ainda lançou o livro "Paixões de Bauru", sobre o ano de 2012 do Noroeste (campeão da Copa Paulista) e do Bauru Basket (quando retornou ao ginásio Panela de Pressão), e editou as obras de Paulo Sérgio Simonetti sobre o Noroeste.

Nos últimos anos, Beagá seguiu atuando no esporte. Foi colunista esportivo do programa Cidade 360, da 96FM em parceria com o Jornal da Cidade, e liderou o quadro "Joga, Bauru!", do Social Bauru, que deu visibilidade a várias modalidades esportivas da cidade. O jornalista é colaborador da revista GQ Brasil, pela qual já entrevistou Ronaldo Fenômeno, Zé Roberto Guimarães, Felipe Drugovich, Demian Maia e os comunicadores Fred Bruno e Luis Roberto.