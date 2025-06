Governo promete regional própria para zeladoria de Distritos

Os Distritos Industriais 1, 2, 3 e 4 contarão com uma equipe regional própria para serviços de zeladoria, conforme previsto no novo organograma da Prefeitura de Bauru, instituído por lei promulgada em maio de 2025 — o texto é alvo de representação no Ministério Público (MP). A antiga Secretaria Municipal de Administrações Regionais (Sear), agora Secretaria de Serviços Urbanos, também criará uma coordenadoria administrativa para o Centro e transformará a subprefeitura de Tibiriçá em uma regional.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon), Jurandir Posca, a criação de uma regional específica atenderá às antigas reclamações dos empresários desses setores sobre a falta de limpeza, capinação e asfaltamento regiões industriais.

"Nossa reinvindicação, desde a década de 1990, é por manutenção. Com o apoio da administração atual, teremos braços suficientes para alcançar todos os distritos, sem deixar nenhum abandonado, como já aconteceu", afirma Posca.