Sinais de desaceleração da economia

Depois do crescimento econômico de 1,4% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre do ano passado, os primeiros indicadores do nível de atividade econômica do segundo trimestre indicam desaceleração econômica.

Um dos indicadores, o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), divulgado pelo Banco Central, mostrou expansão de só 0,2% em abril na comparação com o mês anterior, indicando que o nível de crescimento da economia diminuiu de ritmo, à medida que em março a expansão foi de 0,7%. Na composição do IBC-Br a agropecuária observou queda de 0,9%, a indústria encolheu 1,1%, e somente o setor de serviços apresentou alta, ficando 0,9% positivo.

Outro indicador é o desempenho do varejo brasileiro em abril que veio negativo em 0,4% em abril, também na comparação com março, interrompendo uma sequência de três altas consecutivas. Os dados são do IBGE.