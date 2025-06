Traficantes são presos com cocaína em rodovia na região de Bauru

Dois homens foram presos pela Polícia Militar Rodoviária por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (17), na altura do quilômetro 367 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Avaí (39 quilômetros de Bauru).

Segundo a corporação, o veículo, que seguia de Marília em direção a São José do Rio Preto, chamou a atenção de policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) durante a Operação Impacto. Na vistoria, os agentes localizaram uma sacola plástica escondida sob o banco do passageiro. Dentro dela, havia quatro porções de cocaína que, somadas, pesaram pouco mais de um quilo.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária, os dois ocupantes do carro já tinham antecedentes por tráfico. Eles foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde a droga foi apreendida e ambos permaneceram presos, à disposição da Justiça.