Concerto da Sinfônica Municipal hoje

A Secretaria de Cultura realiza nesta quarta (18), às 20h, no Teatro Municipal, o Concerto de Inverno da Orquestra Sinfônica Municipal. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados a partir das 19h, no local. O repertório do concerto inclui trechos de obras dos compositores dos períodos romântico e contemporâneo. A regência da Orquestra Sinfônica é do maestro Paulo Gomes Pereira. Entre as músicas que o público vai acompanhar estão as seguintes: 3 Movimento da 7ª Sinfonia de Bruckner; Suite Mascarede de Aram Khachaturian - Valsa; Suite Mlada - Procession of the Nobre - Rimsk Korsakov; Suite Reisado do Pastoreiro - Batuque - Oscar Lorenzo Fernandez; Ópera Sansão e Dalila - Ballet Danse Bacchanale - Cmile Saint Saëns e Selection from Les Misérables - Claude Michel Schöenberg - Arr. Bob Lowden.

SERVIÇO

Local: Nações Unidas, 8-9.