Mais um carro é engolido em Bauru na mesma rua; VÍDEOS

Mais uma cratera na rua Rodrigo Romeiro, na região do Higienópolis, em Bauru, "engoliu" um carro. Na manhã desta terça-feira (22), o asfalto cedeu sob um Chevrolet Tracker LTZ, na quadra 6 da via. No domingo à noite, no quarteirão anterior (quadra 5), uma BMW E81 preta caiu em um buraco, bem em frente a um prédio.

A Secretaria de Infraestrutura orienta os motoristas a retirarem os carros estacionados do lado esquerdo da rua para evitar que ocorram problemas semelhantes.

A pasta tenta identificar o vazamento de água responsável por tornar o pavimento semelhante a uma “casquinha de ovo”. Equipes do DAE também atuam na via com o objetivo de localizar a origem do problema.