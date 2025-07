Suéllen remaneja Purini, nomeia Prado e engenheiro assume o DAE

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) anunciou novas mudanças no alto escalão do governo nesta terça-feira (22) e indicou para a recém-criada Secretaria de Governo o próprio marido, o ex-vereador e atual presidente do Departamento de Água e Esgoto (DAE) Renato Purini. A coluna Entrelinhas, do JC/JCNET, adiantou a mudança no último final de semana.

A autarquia será comandada a partir de agora pelo engenheiro civil João Carlos Viegas, que segundo a administração tem mais de 40 anos de experiência no ramo de saneamento básico.

Já a Secretaria de Habitação, também criada recentemente no âmbito da lei que instituiu o novo organograma da Prefeitura de Bauru, passa a ser comandada pelo ex-prefeito de Lençóis Paulista Anderson Prado – bem avaliado em sua cidade natal, onde foi eleito em 2016, reeleito em 2020 e para cuja sucessão elegeu o atual mandatário André Sasso “Cagarete”.