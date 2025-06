Prefeitura manda empresa refazer obra na av. N. Sra. de Fátima

A avenida Nossa Senhora de Fátima, em Bauru, passará por mais uma série de interdições. De acordo com a prefeitura, a empresa responsável pela instalação de canaletas na via aplicou a capa asfáltica de maneira inadequada e, por isso, as estruturas precisarão ser refeitas. O Executivo, porém, ainda não informou quando as interdições começam e nem um prazo para resolução do problema.

Segundo Pérola Zanotto, titular da secretaria de Infraestrutura, a maioria das 19 canaletas precisará passar pela reforma. Técnicos da prefeitura identificaram que o asfalto aplicado sobre as estruturas se desagregou, provavelmente devido à temperatura incorreta no momento da aplicação.

"Como foi um trabalho manual e demorou muito mais que o esperado, o asfalto esfriou além do ponto ideal, o que comprometeu a aderência. Então, ele será retirado e recolocado", explicou Pérola.