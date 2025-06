Operação conjunta em Dois Córregos recupera dois carros roubados

Dois Córregos - Operação conjunta realizada pelas Polícias Civil e Militar, na tarde desta terça-feira (17), em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), resultou na recuperação de dois veículos roubados que estavam com os sinais identificadores adulterados. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante.

Segundo o registro policial, a Polícia Civil passou a apurar denúncia de que um Honda Civic pertencente a morador da Vila São Sebastião seria produto de ação criminosa.

Juntamente com policiais militares, que também tinham a mesma informação, policiais civis montaram campana nas imediações do endereço do suspeito e o abordaram.