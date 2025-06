Homem agredido a pauladas em Lençóis morre após 4 dias internado

Lençóis Paulista - Um homem de 41 anos, agredido violentamente a pauladas na última quinta-feira (12), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), morreu nesta segunda-feira (16), no Hospital de Base (HB) de Bauru, para onde havia sido transferido em estado gravíssimo. A Polícia Civil informou que já iniciou as investigações visando à identificação dos autores do crime, que responderão por homicídio.

De acordo com o registro policial, Willian Anderson Brasilio foi brutalmente espancado por desconhecidos, no final da tarde do dia 12, em um terreno baldio localizado na avenida Lázaro Brígido Dutra, no Jardim Ibaté, nas imediações do Recinto da Facilpa.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, por volta das 17h50, acionada por populares, deparou-se com a vítima caída no chão, com intenso sangramento na região craniana e graves lesões causadas por golpes provavelmente de pedaço de madeira.